صحة الكرخ: تحسن حالة 4 مصابين بفيروس كورونا ويستعدون لمغادرة المستشفى

وقال مدير صحة الكرخ في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إن آخر تحديث من مستشفى الفرات العام، هي اربعة من الحالات في صحة جيدة جدا ومهيئين لمغادرة المستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية".

واضاف أن "الحالتين الخامسة والسادسة لامرأتين بعمر ٧٢ سنة والاخرى بعمر ٦٥ سنة تعانيان من امراض مزمنة وامراض سابقة وهما اليوم بحالة جيدة وتتحسنان تدريجياً".



وأعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، عن تسجيل ست حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، واكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في ايران.