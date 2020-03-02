السجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين فرع الخالدية وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد جراء تلاعبهم بحسابات وقوائم المتقاعدين.
وتوجهت "القضاء" بسؤال للقاضي احمد عبد السادة نوفان (رئيس المحكمة) والذي أجاب قائلاً إن "مصرف الرافدين افتتح موقعاً بديلا لشعبة المتقاعدين في فرع (العابد)/قضاء الفلوجة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار بسبب الظروف الأمنية التي ألمّت بالمحافظة إبان تعرضها لهجمات عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف نوفان "بعد الاستقرار الامني في مدينة الفلوجة تم تحويل الحساب الى فرع المصرف فيها، حيث طالبت إدارته بالمبالغ المتراكمة لرواتب متقاعدي فرع العابد من فرع الخالدية، عندئذ قام المدان / مدير فرع الخالدية وبالتواطؤ مع عدد من الموظفين بالتلاعب بالحسابات المصرفية عبر اصداره ثلاثة اشعارات وهمية تتضمن مبالغ مالية كبيرة بلغ مجموعها (47.473.52.222) دينار (سبعة وأربعون مليارا واربعمائة وثلاثة وسبعون مليون واثنان وخمسون الفا ومئتان واثنان وعشرون دينار) تعود لقرابة ستة عشر الف متقاعد. قام باختلاسها بالتعاون مع عدد من الموظفين وكانت جميع الاشعارت في عام 2018.
كشف الجريمة
وفي سؤالنا للقاضي عن كيفية اكتشاف الجريمة أجاب أن "تصور الجناة كان يصب بعدم انكشاف جريمتهم وضياع حقوق المتقاعدين في غياهب اختلاسهم لأموالهم، لكن خيوط الجريمة كشفت منذ ان وضع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية/ دائرة تدقيق المنطقة الخامسة اليد عليها حين اشار الى كم المخالفات القانونية والحسابية في الفرع المذكور والتي كان في مجملها وجود مخالفات تتعلق بترحيل مبالغ الاشعارات خلافا لتعليمات النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف، اضافة الى وقوفه على عمليات سحب مبالغ مالية من الحسابات رغم ان رصيد الحساب صفر وتحويله الى حساب رواتب متقاعدي مصرف الرافدين/ فرع العابد وعدم تأشير مبالغ الاشعار، ناهيك عن مخالفات اخرى وقفوا عليها جميعاً مطالبين بإجراء التحقيق مع موظفي المصرف لكثرتها.
وقد اطلعت المحكمة على التحقيق الاداري الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة المالية والذي اوصى بإحالة الموظفين للمحاكم المختصة جراء وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية وبمبالغ مالية كبيرة اضافة الى نتائج التحقيق الاداري الذي اجرته ادارة مصرف الرافدين والذي خرج بالنتائج ذاتها التي تدين المتهمين.
القصاص
بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2019 حكمت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمها العادل بسجن ثلاثة متهمين يتقدمهم مدير الفرع (ض.ب) ومعاونته (ي.ع) و(ن.س) مسؤول شعبة التقاعد في فرع العابد بالسجن المؤبد وفقاً للمادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
كما حكمت المحكمة على كل واحد من المجرمين الستة المتورطين بجريمة الاختلاس تلك بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 315/الشق الثاني من القانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
ليكون ذلك القصاص رادعاً لكل من تسول نفسه بخيانة الأمانة والنقض بقسم المهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين فرع الخالدية وموظفين شاركوا باختلاس رواتب المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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