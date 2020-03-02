ما حقيقة إصابة البابا فرنسيس بـ'كورونا'؟

وظهر بابا الفاتيكان فرنسيس، للمرة الأولى منذ مرضه أمام آلاف المؤمنين، وخاطبهم في ميدان القديس بطرس في رسالته الأسبوعية.

وكان البابا فرنسيس غاب عن الظهور أمام العامة منذ 4 أيام، بسبب ما وصفه الفاتيكان بأنه "مرض بسيط"، ولكن تقارير أشارت إلى أنه "جاء بعد مواساته ولقائه بعدد من مصابي كورونا، وظهرت بعدها عليه علامات التعب الشديد حيث كان يسعل ويعطس باستمرار".

ورفض المتحدث باسم الفاتيكان حينها التعليق عما إذا كان البابا فرانسيس الأول قد خضع لاختبار كورونا من عدمه. وقال: "لا يوجد أي دليل من شأنه أن يؤدي إلى تشخيص أي مرض سيء، الأمر كله مجرد تعب معتدل".

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