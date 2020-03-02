نائب كردي يوضح نقطة الخلاف الاساسية مع علاوي

عزا نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين الاسباب الاساسية للخلاف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى "منهاجه الحكومي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار" وليس التمثيل الشكلي فقط.
واضاف برواري، ان "اساس الخلاف الجوهري مع الرئيس المكلف، كان حول المنهاج الحكومي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وليس التمثيل الشكلي فقط للمكون، خاصة ان اقليم كردستان والمكون الكردي هو جزء اساس وفعال من العملية السياسية والنسيج المجتمعي العراقي"، لافتا الى ان "رغبتنا بان يكون التواجد الكردي فعال منذ البداية وفي كتابة المنهاج الحكومي واي مخرجات من الحكومة ينبغي ان يتعاون الجميع فيها وليس فقط طرف واحد".
واكد برواري، ان "الحديث عن ان الشخص الفلاني هو ضروري للمرحلة ويجب التصويت له، هو امر مرفوض واي محاولة لفرض الارادات ولي الاذرع هو امر غير صحيح وعلينا التعامل بواقعية في الامر المصيرية التي تمس البلد".
وكان مجلس النواب اخفق امس الاحد، للمرة الثانية في عقدجلسته بنصاب كامل للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقدم علاوي في كلمة متلفزة امس الاحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار كابينته من الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.
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