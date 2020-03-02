استئناف بابل تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا

وقال رئيس محكمة استئناف بابل القاضي حيدر جابر، في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إن "رئاسة الاستئناف باشرت منذ بداية الأسبوع بالتعاون مع مديرية صحة بابل بإجراءات وقائية عديدة إذ جرى تشكيل لجنة من عدد من أفراد المفرزة الصحية في المحكمة بإجراء الفحوصات عبر أجهزة قياس الحرارة"، مؤكدا "توزيع القفازات على الموظفين للتقليل من التلامس المباشر".وأضاف القاضي أن "مديرية الدفاع المدني في بابل تعاونت مع المحكمة في تعفير وتعقيم أرجاء مبنى الاستئناف والمحاكم التابعة لها بواسطة المواد والمعقمات التي أوصت بها الدوائر الصحية ومنظمة الصحة العالمية".

وتابع أن "رئاسة المحكمة أمرت كإجراء وقائي بإلغاء نظام البصمة مؤقتا تحاشيا للزحام، وخاطبت المحاكم التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدوائر الصحية".

وخلص رئيس الاستئناف إلى أن "المحكمة استقبلت أيضا فريقا من جمعية الهلال الأحمر العراقي / فرع بابل قدم ملاحظات توعوية عن أعراض الوباء المستجد وكيفية الوقاية منه"، فيما تمنى "السلامة والصحة للجميع والشفاء العاجل للمرضى".

