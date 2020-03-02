استئناف بابل تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا

اعلنت محكمة استئناف بابل الاتحادية، اليوم الاثنين، عن اتخاذها إجراءات وقائية عديدة ضد فايروس كورونا، مشيرة إلى إلغاء نظام البصمة بشكل مؤقت وتنظيم محاضرات توعوية.
وأضاف القاضي أن "مديرية الدفاع المدني في بابل تعاونت مع المحكمة في تعفير وتعقيم أرجاء مبنى الاستئناف والمحاكم التابعة لها بواسطة المواد والمعقمات التي أوصت بها الدوائر الصحية ومنظمة الصحة العالمية".
وتابع أن "رئاسة المحكمة أمرت كإجراء وقائي بإلغاء نظام البصمة مؤقتا تحاشيا للزحام، وخاطبت المحاكم التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدوائر الصحية".
وخلص رئيس الاستئناف إلى أن "المحكمة استقبلت أيضا فريقا من جمعية الهلال الأحمر العراقي / فرع بابل قدم ملاحظات توعوية عن أعراض الوباء المستجد وكيفية الوقاية منه"، فيما تمنى "السلامة والصحة للجميع والشفاء العاجل للمرضى".
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