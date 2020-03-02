نائب: علاوي لم يخفق بمهمته وقدم حكومته ضمن الفترة الدستورية

وقال حسن خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إنه "وفق الرأي القانوني فان رئيس الوزراء المكلف لايعتبر مخفقا في تقديم كابينته بالمدة المحددة دستوريا، على اعتبار انه قدم كابينته وبرنامجه قبل نهاية مدة الثلاثين يوما"، مبينا ان "الامر يرتبط اليوم بمجلس النواب ومتى يعقد جلسته للتصويت على الكابينة والبرنامج الحكومي لتمرير الكابينة او عدم منحها الثقة".واضاف خلاطي، ان "المدة التي حددها الدستور لتقديم كابينته الوزارية تنتهي اليوم، وهو قد قدم الكابينة فعليا واصبح الوقت مفتوحا لمجلس النواب للتصويت ومنح الثقة للحكومة من عدمها بحسب الراي القانوني".وكان مجلس النواب اخفق امس الاحد، للمرة الثانية في عقد جلسته بنصاب كامل للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقدم علاوي في كلمة متلفزة امس الاحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار كابينته من الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.

