المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن سعر مسكوكة 22 غم بلغ مليوناً و519 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 322 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 636 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 956 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.283 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.612 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: