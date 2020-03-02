- 1/2
- 2/2
نشر البنك المركزي العراقي، الاثنين، جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.
وبين الجدول أن سعر مسكوكة 22 غم بلغ مليوناً و519 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 322 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 636 ألف دينار.
وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 956 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.283 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.612 مليون دينار.
وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي:
وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 956 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.283 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.612 مليون دينار.
وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي:
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.