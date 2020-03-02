الحشد والجيش يباشران بتنفيذ عملية 'علي الهادي' بين ثلاث محافظات

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار. وقالت في بيان، تلقت السومرية نيوزن نسخة منه، إن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش باشرت، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الانبار، مبينة أن العملية تمتد في الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية.



وأضافت ان، الألوية 15 ، 25 ، 44 ، وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية.



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