قيادة قوات وعد الله تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المكلفة بها

نفت قيادة قوات وعد الله، الاثنين، مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المكلفة بها، فيما اكدت على حق الرد ضد الوكالات الاعلامية التي تتداول اخبارا كاذبة عنها.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي ترابط فيه تشكيلاتنا لحماية المناطق المحررة وتحمي حدودها المترامية الاطراف وتحت قيادة الحشد الشعبي وبأمر القائد العام للقوات المسلحة ، ننفي مسؤوليتنا عن اي عمل عسكري خارج إطار العمل الرسمي والمناط بِنَا كجهة عسكرية مرتبطة بأجهزة الدولة وتحضى بغطاء قانوني".
واضافت انه "في الوقت الذي نُشدد فيه على التزامنا بالتوجيهات الرسمية، نؤكد على حق الرد ضد الوكالات الاعلامية التي تتداول اخبارا كاذبة وضد كل من يستغل تسمية تشكيلنا".
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