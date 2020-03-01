دعا عضو تحالف القوى محمد الكربولي، الأحد، داعمي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى ترشيح بديل له لانهاء ملف رئاسة الوزراء.
وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "نتقدم بشكرنا العميق لجميع النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل".
ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ"داعمي المكلف الى أن يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء".
يشار الى أن مجلس النواب قرر، اليوم الاحد، تأجيل جلسته المقررة اليوم، للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ"داعمي المكلف الى أن يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء".
يشار الى أن مجلس النواب قرر، اليوم الاحد، تأجيل جلسته المقررة اليوم، للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يدعو داعمي علاوي لترشيح بديل له لانهاء ملف رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.