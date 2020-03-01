الكربولي يدعو داعمي علاوي لترشيح بديل له لانهاء ملف رئيس الوزراء

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "نتقدم بشكرنا العميق لجميع النواب الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل".

ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ"داعمي المكلف الى أن يرشحوا بديلاً آخر لننتهي من ملف رئيس الوزراء".



يشار الى أن مجلس النواب قرر، اليوم الاحد، تأجيل جلسته المقررة اليوم، للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.