أفاد مصدر برلماني، برفع مجلس النواب جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الاستثنائية المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد انعقاد الجلسة المقبلة".
يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، اليوم الأحد، أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، اليوم الأحد، أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.