مجلس النواب يرفع جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني

أفاد مصدر برلماني، برفع مجلس النواب جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الاستثنائية المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد انعقاد الجلسة المقبلة".



يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، اليوم الأحد، أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.