البرلمان يؤجل عقد جلسته نصف ساعة

افاد مصدر برلماني، الاحد، بانه تم تأجيل يؤجل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمدة نصف ساعة".
وأضاف المصدر أن "ذلك جاء بسبب عدم اكتمال النصاب".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم الاحد، للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي.
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