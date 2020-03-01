بالصورة.. قاعة البرلمان الآن

تنشر الخليج 365 صورة من داخل قاعة البرلمان في الوقت الحالي، حيث يتواجد عدد قليل من النواب داخل القاعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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