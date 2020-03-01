نائب: تمرير الحكومة امر صعب فلا حضور كردي والنواب السنة لايتجاوزون الـ10

اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، الاحد، صعوبة تمرير الحكومة بجلسة اليوم، فيما اشار الى انه لا حضور كردي والنواب السنة لايتجاوزون الـ10.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "الحضور الكردي لايوجد اما السني لايتجاوز عشرة نواب والشيعي ايضا قليل على اعتبار ان دولة القانون اعلنت مقاطعة الجلسة"، مبينا ان "ذلك يجعل تمرير الحكومة اليوم امر صعب".

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واضاف ان "الرئيس المكلف طلب عقد الجلسة اليوم وبحال عدم انعقادها فهذا معناه ضمنيا رفض حكومة علاوي وعدم منحها الثقة"، لافتا الى ان "ذلك يجعل رئيس الجمهورية وفقا للدستور مطالب بتكليف شخص اخر بعيدا عن الكتل السياسية".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم الاحد، للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي.