مدير صحة الكرخ يكشف عن وجود نبتة الداتورا قرب مستشفى الفرات 'فيديو'

كشف مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن وجود نبتة الداتورا المخدرة قرب مستشفى الفرات في العاصمة.

وقال الحجامي في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، انه "خلال زيارته الى مستشفى الفرات لمتابعة المصابين هناك بفايروس كورونا لفت انتباهه وجود نبتة الداتورا التي تسبب بالهلوسة والصرع عند ابتلاع بذورها، قرب المستشفى".

وحذر الحجامي "من تكاثر هذه النبتة في حال عدم معالجتها فورا".