عراقي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

رياضة 2020-03-01 | 10:10 58 مشاهدة اختار اتحاد غرب آسيا لاعب المنتخب الوطني، سلوان جاسم كأفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في الإمارات 2020. ونجح جاسم بحصد المركز الأول بالبطولة، ليتم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة التي تعد إحدى محطات التأهل إلى أولمبياد طوكيو. يذكر أن العراق حصد ميداليتين يوم الجمعة الماضي، حيث توج صفاء راشد بالذهب فيما جاء البطل أحمد فاروق بالمركز الثاني في وزنه.



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