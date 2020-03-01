بالفيديو.. متظاهرو ثلاث محافظات في العلاوي

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقاطع فيديو تظهر فيها توفد متظاهري ثلاث محافظات في منطقة العلاوي وسط بغداد. وهتف المتظاهرون الذين قدموا من محافظات الديوانية وواسط والنجف "بالروح بالدم نفديك يا عراق".



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