بالفيديو.. الصحة تتحدث عن دور الكمامات في الوقاية من الإصابة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، الاحد، مقطع فيديو يظهر فيه دور الكمامات في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب ما اكده المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ان "لبس الكامة اجراء صحي لمنع انتقال الامراض". واضاف "ننصح بلبس الكمامات للاشخاص الذين تبدا اعراض الانفلونزا".



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