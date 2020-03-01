تعرف على حالة الطقس لنهاية الاسبوع الحالي

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا قليلا.

اليوم الاحد

المنطقة الوسطى: طقس صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن تكون رعدية احيانا وخاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.

جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد وباقي المحافظات اليوم

غدا الاثنين

المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم ، ولاتغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط امطار خفيفة خاصة في الاقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.

بعد غد الثلاثاء

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المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

الاربعاء المقبل

المنطقة الوسطى: طقس صحو، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو، ولا تغير في درجات الحرارة.

الخميس المقبل

المنطقة الوسطى: طقس صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.