تعرف على حالة الطقس لنهاية الاسبوع الحالي

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا قليلا.
اليوم الاحد
المنطقة الوسطى: طقس صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن تكون رعدية احيانا وخاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.
جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد وباقي المحافظات اليوم
غدا الاثنين
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم ، ولاتغير في درجات الحرارة.
المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط امطار خفيفة خاصة في الاقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.
بعد غد الثلاثاء
المنطقة الوسطى: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.
الاربعاء المقبل
المنطقة الوسطى: طقس صحو، ولا تغير في درجات الحرارة.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو، ولا تغير في درجات الحرارة.
الخميس المقبل
المنطقة الوسطى: طقس صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الشمالية: طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
المنطقة الجنوبية: طقس صحو ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.