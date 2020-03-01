الاعرجي: كلنا ثقة بعلاوي أن يعتذر عن التكليف

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع "تويتر"، "إذا مُنحتْ الثقة لحكومة علاوي فمشكلةٌ، وإذا لم تُمنح فسنكون أمام كارثة".

واضاف "كلنا ثقة بالمكلّف بأن لا يكون سبباً بحصول هذه الكارثة وذلك من خلال تقديمه المصلحة الوطنية بالإعتذار عن التكليف لهذه الكتل التي يُفضّل الغالب منها مصالحه الخاصة"!.



ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاحد 1 اذار 2020 ، جلسة استثنائية للتصويت على منح علاوي الثقة لحكومته، بعد أن ارجأ عقدها الخميس الماضي بسبب "عدم وجود توافق بين الكتل".