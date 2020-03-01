رئيس حكومة كردستان يزور الأردن اليوم

وقال المكتب الإعلامي للبارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يبدأ، اليوم، زيارة رسمية الى عمّان".

وأضاف البيان، أن البارزاني سيجري خلال الزيارة "محادثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

