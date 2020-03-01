رئيس حكومة كردستان يزور الأردن اليوم

يزور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اليوم الأحد، العاصمة الأردنية عمّان في زيارة يلتقي خلالها الملك الأردني عبد الله الثاني.
وقال المكتب الإعلامي للبارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يبدأ، اليوم، زيارة رسمية الى عمّان".
وأضاف البيان، أن البارزاني سيجري خلال الزيارة "محادثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان، أن البارزاني سيجري خلال الزيارة "محادثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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