اعلان الطوارئ بولاية واشنطن بعد أول وفاة بفيروس كورونا

وقال مسؤولون إنّ المتوفي هو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعاني من مشكلات صحية.

وقال مسؤولون إنهم يوسعون قيود السفر المفروضة على إيران، وحثوا المواطنين الأمريكيين على تجنّب الأجزاء التي تضرّرت بشدة في إيطاليا وكوريا الجنوبية.



وتمّ تسجيل أكثر من 85 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 57 دولة حول العالم، ونحو 3000 حالة وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية. والغالبية العظمى من حالات الإصابة والوفاة في الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي.وأعلن حاكم واشنطن، جاي إنسلي، حالة الطوارئ استجابةً لحالات جديدة في الولاية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عبّر مسؤولون في الساحل الغربي للولايات المتحدة - في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن - عن قلقهم بشأن الحالات التي تظهر لدى مرضى لم يزوروا أي منطقة حدث فيها انتشار ولم يتصلوا مع أي شخص كان بواحدة من هذه المناطق.

