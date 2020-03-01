السفير العراقي بتركيا: على الراغبين بالعودة للعراق الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية

دعا السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، الاحد، العراقيين الراغبين بالعودة من تركيا للعراق الى الاتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.

وقال الجنابي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعتها الخليج 365، "ابلغنا رسمياً بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى إشعار آخر"، مبينا انه "سيسمح للطائرات العراقية بنقل المواطنين العراقيين من تركيا الى العراق ولن يسمح بقدوم مسافرين عراقيين من العراق الى تركيا".

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ودعا الجنابي الى "التأني بموضوع السفر لكي لا يتعرض أي مواطن للمشاكل"، داعيا "الراغبين بالعودة من تركيا للعراق الى الاتصال بمكاتب الخطوط الجوية العراقية لتنظيم عودتهم".

وأعلنت السلطات التركية، امس السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً، كاجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا.