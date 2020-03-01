أول وفاة بفيروس كورونا في تايلند

وكانت وزارة الصحة العامة فى تايلاند قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

واتهم وزير خارجية تايوان، في وقت سابق اليوم الاحد، الصين بشن "حرب إلكترونية" على الجزيرة لعرقلة جهودها بمكافحة فيروس كورونا من خلال بث أخبار كاذبة، وأعلنت تايوان زيادة عدد المصابين بالفيروس لديها.



وأعلنت الصحة الأسترالية في وقت سابق اليوم، وفاة حالة اكتشف اصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من السفينة السياحية اليابانية دايموند برنسيس، وأكدت أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 78 عاما حسبما ذكر موقع بلومبرج، وقالت محطة (أر.تي.إل) إن لوكسمبورج أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا السبت.

ونقلت المحطة عن وزيرة الصحة بوليت لينرت قولها إن الحالة لرجل في الأربعينات سافر في الآونة الأخيرة إلي إيطاليا وعاد عبر مطار شارلوروا البلجيكي.



كما أكدت السلطات الصحية في أيرلندا يوم أمس السبت أول حالة إصابة بفيروس كورونا وقالت إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الأيرلندية في بيان إن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".