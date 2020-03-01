أول وفاة بفيروس كورونا في أستراليا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، عن وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد، بمستشفى في مدينة بيرث، وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.
وقال اندرو روبرتسون مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا".
وأضاف روبرتسون أنه "لا داعي للفزع العام.. بالتأكيد لا يوجد وباء منتشر داخل أستراليا، وهذه الوفاة المأساوية مرتبطة بالسفينة السياحية Diamond princess".
وذكرت السلطات، أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أستراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.
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