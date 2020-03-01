مقتل عقيد في الداخلية بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن ضابطا برتبة عقيد ينتسب لوزارة الداخلية قتل بهجوم مسلح شمال شرق محافظة ديالى. وقال المصدر، لـ الخليج 365 ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، صباح اليوم، نار اسلحتهم تجاه ضابط برتبة عقيد ينتسب الى حماية المنشآت في وزارة الداخلية، اثناء مروره قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما اسفر عن مقتله في الحال.



واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".



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