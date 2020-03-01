- 1/2
- 2/2
احتل العراق المركز 172 من اصل 190 دولة بتقرير البنك الدولي لسنة 2020 والخاص بسهولة تنفيذ الاعمال، حيث تراجع مرتبة واحدة عن التقرير السابق.
ويعد هذا التقرير من التقارير المهمة التي يصدرها البنك الدولي لمعرفة واقع اداء الاعمال في مختلف دول العالم، بحسب مؤسسة عراق المستقبل.
ويواجه قطاع الاعمال صعوبات كثيرة اهمها غياب القوانين والتشريعات الصادرة والواضحة والتي تسهل عمل القطاع كذلك تضارب الكثير من التشريعات واللوائح مع بعضها البعض بالشكل الذي يؤدي الى عرقلة الاعمال، كذلك البيروقراطية الادارية والناتجة عن غياب الاليات الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المرحلة.
كذلك يعاني العراق من غياب المؤسسات البحثية القادرة على رفع التوصيات والقرارات الى الجهات المختصة لشرعنة القوانين وبالتالي صدور اغلب القوانين بدون دراسة تاثيرها على مجمل مسيرة العمل.
وتضاف لها الفساد الاداري والمالي وعدم وجود نظام الثواب والعقاب مع الموظفين بالشكل الذي يساهم في دفع الية العمل نحو الافضل.
كل هذا واكثر يعد من اسباب تراجع مقياس اداء الاعمال في العراق واذا استمر الحال على ماهو عليه سيتراجع العراق خلال السنة القادمة بشكل اكبر الى مراتب متدنية اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق في المركز 172 من اصل 190 دولة بتقرير البنك الدولي الخاص بتنفيذ الاعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.