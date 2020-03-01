العراق في المركز 172 من اصل 190 دولة بتقرير البنك الدولي الخاص بتنفيذ الاعمال

ويعد هذا التقرير من التقارير المهمة التي يصدرها البنك الدولي لمعرفة واقع اداء الاعمال في مختلف دول العالم، بحسب مؤسسة عراق المستقبل.

كما حصل العراق على المركز 186 وبدرجة 0 من 10 في الحصول على القروض لتسهيل الاعمال بينما حصل على المركز 181 في جزئية التجارة عبر الحدود.

ويواجه قطاع الاعمال صعوبات كثيرة اهمها غياب القوانين والتشريعات الصادرة والواضحة والتي تسهل عمل القطاع كذلك تضارب الكثير من التشريعات واللوائح مع بعضها البعض بالشكل الذي يؤدي الى عرقلة الاعمال، كذلك البيروقراطية الادارية والناتجة عن غياب الاليات الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المرحلة.

كذلك يعاني العراق من غياب المؤسسات البحثية القادرة على رفع التوصيات والقرارات الى الجهات المختصة لشرعنة القوانين وبالتالي صدور اغلب القوانين بدون دراسة تاثيرها على مجمل مسيرة العمل.

وتضاف لها الفساد الاداري والمالي وعدم وجود نظام الثواب والعقاب مع الموظفين بالشكل الذي يساهم في دفع الية العمل نحو الافضل.

كل هذا واكثر يعد من اسباب تراجع مقياس اداء الاعمال في العراق واذا استمر الحال على ماهو عليه سيتراجع العراق خلال السنة القادمة بشكل اكبر الى مراتب متدنية اخرى.