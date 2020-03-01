هيئة التقاعد تمنح المتقاعدين تأمين صحي وخصومات مالية لعوائلهم

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، عن منح المتقاعدين تأمين صحي وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها وبالتعاون مع شركة التأمين الوطنية باشرت بمنح المتقاعدين تأمين صحي من خلال استخدام الهوية التقاعدية"، مبينة أن "التأمين يشمل العمليات الجراحية والعلاجات داخل المستشفيات الأهلية التي يجريها المتقاعد لغاية 2,000,000 (مليوني) دينار عراقي للمتقاعد الواحد سنوياً".



وأوضحت أن التامين يشمل أيضا "الخصومات المالية التي تصل الى 40% له ولافراد عائلته (الزوج والزوجة والاولاد جميعاً) عن طريق بطاقة مزايا ومن خلال استخدام الهوية التقاعدية في المستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الأهلية والمستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره (1500) الف وخمسمائة دينار فقط شهرياً للمتقاعد وأفراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد)مهما بلغ عدد الزوجات والأولاد". واشارت الى ان ذلك يأتي "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ الفقرة السادسة منه التي الزمت الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية كافة ضرورة توفير التأمين الصحي لكافة منتسبيها ومن اجل تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي افنت عمرها في خدمة العراق والعراقيين".