الدوام في كركوك بنسبة 50% والنجف تمنح الموظفين القادمين من ايران اجازة

قررت محافظة كركوك، ان يكون نسبة الدوام في دوائرها 50%، فيما منحت النجف الموظفين القادمين من ايران اجازة لمدة اسبوعين.
وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقا لتقارير الصحة ورؤيتها تقرر ان يكون الدوام بنسبه ٥٠٪ مع الالتزام للموظفين بأستخدام الكمامات والكفوف والتعقيم ووسائل الوقاية الصحية".
واضاف ان "مدراء الدوائر يتولون تنظيم عمل الموظفين وفق النسبة المحددة للدوام بما يسهم بتقديم الخدمات لجميع مواطني كركوك وتنظيم عمل الدوائر الرسمية، الى جانب الأستغناء مؤقتا عن البصمة في الدوام والاستعانة بسجلات الحضور لتأكيد التزام الموظفين بالدوام الرسمي".
فيما وجهت محافظة النجف بمنح جميع الموظفين القادمين من ايران اجازة لمدة اسبوعين.
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