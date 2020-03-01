افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم الاشتباه بشخص مصاب بفايروس كورونا في سيطرة امنية بالديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اشتبهت بشخص مصاب بفايروس كورونا في سيطرة امنية قرب محافظة الديوانية".

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واضاف ان "ذلك جاء بعد ما راجع هذا الشخص احد الاطباء في بغداد كونه يعاني من مرض اخر، حيث تبين للطبيب بأن لديه أعراض اصابة بكورونا"، مشيرا الى انه "عند مغادرته عيادة الطبيب وخلال عودته من بغداد الى الديوانية، قام الطبيب بتبليغ الجهات المختصة".

وتابع ان "الشخص سلُم الى مستشفى الديوانية"، موضحا انه "الان في الحجر الصحي للتأكد من حالته".