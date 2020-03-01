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الاشتباه بشخص مصاب بفايروس كورونا في سيطرة امنية بالديوانية

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افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم الاشتباه بشخص مصاب بفايروس كورونا في سيطرة امنية بالديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اشتبهت بشخص مصاب بفايروس كورونا في سيطرة امنية قرب محافظة الديوانية".

 

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واضاف ان "ذلك جاء بعد ما راجع هذا الشخص احد الاطباء في بغداد كونه يعاني من مرض اخر، حيث تبين للطبيب بأن لديه أعراض اصابة بكورونا"، مشيرا الى انه "عند مغادرته عيادة الطبيب وخلال عودته من بغداد الى الديوانية، قام الطبيب بتبليغ الجهات المختصة".

 

وتابع ان "الشخص سلُم الى مستشفى الديوانية"، موضحا انه "الان في الحجر الصحي للتأكد من حالته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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