صحة الكرخ تدعو الجميع الى مساندتها في الحرب على عدو غير مرئي

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي استنفرت دائرة صحة بغداد/الكرخ كافة منتسبيها بمختلف عناوينهم ومستوياتهم وهيأت كافة مؤسساتها لمحاربة عدو غير مرئي متمثلاً بفايروس الكورونا القادم من خلف الحدود و هيأت مستشفيين عامين لحجر المرضى المصابين او المشكوك بإصابتهم وبالإمكانيات المتوفرة وفعلاً تم تشخيص حالتين مؤكدتين وهناك حالات أخرى مشتبه بها ونتوقع زيادة العدد نجد ان البعض من نواب او جهات اعلامية مغرضة توجه طعنات للدائرة ومنتسبيها بدل الوقوف الى جانبهم ودعمهم وتكيل لهم التهم الملفقة لأغراض نعرفها ويعرفها كل الشرفاء من ابناء شعبنا".وأضاف الحجامي، أنه "من المعلوم ان الفايروس وصل الى دول متقدمة جداً مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية ولم تشخص ولا حالة واحدة بالمطارات حيث ان المصاب في العادة يكون حاملاً للفايروس وهو في فترة الحضانة ولا تظهر عليه اية أعراض مرضية ومن ثم بعد ايام من وصوله تظهر عليه الأعراض وبالنتيجة تكون الإجراءات المتخذة بالمطارات غير مجدية ومع ذلك فإن كوادرنا غير متوانية بالعمل بالإمكانات المتاحة".وأكد أنه "من الامور الواجب توضيحها ايضاً ان قسم الإسعاف الفوري غير مرتبط بدائرتنا وانما بمركز العمليات في وزارة الصحة وكذلك ان منطقة العبيدي في جهة الرصافة من بغداد ومع ذلك فان كافة مستشفيات دائرتنا ومراكزها الصحية مستعدة لاستقبال جميع المراجعين من كل بقاع الوطن الحبيب".وتابع الحجامي، أنه "من المسلمات ايضاً ان ليس كل من تظهر عليه أعراض امراض الجهاز التنفسي هو مصاب بفايروس الكورونا ويبقى الطبيب هو وحده من يحدد ذلك وفق لوائح وبروتوكولات عالمية هو وحده يعرفها".

ودعا الحجامي، الجميع الى "مساندة الدائرة في هذه الحرب على عدو غير مرئي لنا بكل ما يستطيعون مادياً و معنوياً واعلامياً وليتذكر الجميع ان اكثر من ٥٪ من المصابين في الصين هم من الكوادر الصحية والطبية وبعضهم توفى بسبب المرض منهم علماء ومدراء مستشفيات".

