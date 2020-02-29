اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل خمسة عناصر من "داعش" بصد هجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الحشد الشعبي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار وتم إسنادهم من قبل قوة من لواء المشاة الاربعين الجيش العراقي ردت القوة على مصادر النيران".



وأضاف البيان أنه "تم قتل خمسة من عناصر داعش الإرهابية واستشهاد مقاتل من الحشد الشعبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن مقتل خمسة عناصر من 'داعش' في جزيرة الكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.