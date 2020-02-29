نائب عن سائرون: عدم تمرير حكومة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدم تمرير حكومة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية وليس اعتراض على شخص الرئيس المكلف الذي لو منح وزارات لتلك الكتل لتحولت من ابرز المدافعين عنه".وأضاف أن "الايام القليلة المقبلة ستكشف للشعب العراقي حقيقة الكتل السياسية التي تقف مع المحاصصة ومصالحها الخاصة ومن يقف مع الشعب ومطالب المتظاهرين المطالبين بحكومة مستقلة".

وأوضح الربيعي، أن "تلك الحقائق ستطيح برؤوس وكتل كبيرة كانت قد ساومت من اجل المشاركة ودعم الحكومة الجديدة مقابل الحصول على حقائق وزارية لاستمرار ديمومة عملها".

وأشار إلى ان "الكتل التي دعمت علاوي لم يكن لها مصلحة شخصية او حزبية في هذا الدعم وإنما جاء لدفع الضرر المحدق بالبلد ،فضلاً عن انها رأت الاستقلالية في خيارات علاوي الذي أغلق الباب بوجه التدخل السياسية وهذا لأول مرة يحصل منذ عام 2003".



وأكد الربيعي ان "اصرار البعض على رفضهم المشاركة بحكومة الا بالحصول على مناصب تنفيذية قد يتسبب بعدم تمرير الكابينة الوزارية الجديدة وإذا ما حصل هذا الامر فأنه سيؤدي الى تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية ومنها الإطاحة ببعض الرئاسات والزعامات السياسية وابعادها عن المشهد السياسي برمته".