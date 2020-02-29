أصدرت وزارة الصحة، السبت، بياناً حول نقل مصاب بـ" فيروس كورونا" من قبل الدفاع المدني، فيما أكدت أن الحالة التي نقلت هي مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية وتم نقلها بدون تنسيق مع وزارتنا.
وأضاف أن "الحالة التي نقلت هي مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية وتم نقلها بدون تنسيق مع وزارتنا من قبل كوادر الدفاع المدني بسيارة الدفاع المدني الى مستشفى الفرات في بغداد".
وأوضح المركز، أن "الحالة التي تأتي هي من المستشفيات لا من منازل المواطنين، وقد قامت سيارة الاسعاف والمسعفين والدفاع المدنى بنقل الشخص الى مستشفى اليرموك التعليمي وتم فحصه هناك، ولم يكن هناك اي اشتباه باصابته بفايروس كورونا"، مؤكداً ان "المريض تم إخراجه من مستشفى اليرموك بعد معاينة الطبيب كحالة انفلونزا عادية".
وأهابت وزارة الصحة، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بـ "ان تكون على قدر المسؤولية في عدم نقل الإشاعات التي تحرض على ملاكات وزارة الصحة وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تصدر بياناً حول نقل مصاب بـ' فيروس كورونا' من قبل الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.