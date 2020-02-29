بالصور.. حريق بعد تصادم صهريجين في كركوك

اعلن الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق بعد تصادم صهريجين للنفط في محافظة كركوك.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صهريجين للنفط الخام والاخر لوقود البنزين تصادما في منطقة رحيماوه".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق بمشاركة 5 فرق دون اصابات بشرية".