رويترز: مقتل 9 من أعضاء حزب الله بقصف تركي في سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري في ما وصفته بـ"التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد" أن 9 عناصر من "حزب الله" اللبناني قتلوا بقصف تركي في إدلب السورية أمس الجمعة.
وقال القائد العسكري، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة 30 آخرين.
وأضاف القائد العسكري اليوم السبت، أن الضربات التركية استهدفت مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة.
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