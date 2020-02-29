الاعرجي: المرحلة الانتقالية تحتاج لشخصية مثل توفيق علاوي

اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، ان المرحلة الانتقالية تحتاج لشخصية مثل توفيق علاوي. وقال في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "المرحلة الإنتقالية تحتاج صدقة لشخصية مثل محمد توفيق علاوي". واضاف ان "عدم اختياره لفريقه بدقة، هو أحد أسباب إبتعاد ال "توفيق" عنه ليبقى علاوي فقط"، داعيا اياه الى "العمل بجير في الساعات الأخيرة من تكليفه ليعيد ال "توفيق" المفقود منه".



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