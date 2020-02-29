""الخليج 365"" تنشر تشكيلة علاوي الحكومية إلى مجلس النواب

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أسامة مهدي: أظهرت وثيقة لتشكيلة حكومة علاوي العراقية وزعت على الكتل البرلمانية للتصويت عليها بالثقة غداً الخميس انها تضم 23 حقيبة وزارية بينها 5 لم يتم الاتفاق عليها وضمت وزيرتين فقط حيث يؤكد رئيسها أنها تضم وزراء مستقلين غير حزبيين فيما تشير مصادر عراقية إلى أنّ معظم المرشحين من مزدوجي الجنسية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت ""الخليج 365"" على نسخة منها فأن تشكيلة علوي تضم كلا من زينب عبد الصاحب البناء وزيرة للاتصالات وهي مواليد بغداد 1969 وهي مهندسة مختصة في مجال الاتصالات مع 20 سنة خبرة في العراق في هذا المجال.. وشاكر عبد الامير العطار وزيرا للزراعة مواليد بغداد 1952 وهو عميد كلية علوم الهندسة الزراعية.. ويوسف محمود المشهداني للصناعة مواليد بغداد 1959وهو موظف ومدير عام في وزارة الصناعة لثلاثين عاما.. وجاسب عبد الزهرة المحمد للكهرباء مواليد البصرة 1963 وهو مهندس ومدير عام في وزارة الصناعة لثلاثين عاما.. وواحمد وليد الدوري للشباب والرياضة مواليد بغداد 1972 بروفيسور في علوم التربية الرياضية وعميد كلية التربية البندنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية.. وخالد الجغيفي للتخطيط دكتوراه في الهندسة ورئيس جامعهة الانبار ومعه مرشح للوزارة ايضا هو مظهر محمد صالح العلواني مواليد الفلوجة 1948 وهو وهو خبير اقتصادي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي.

كما تضم التشكيلة المرشحة ايضا مضر زكي الخير الله وزيرا للصحو من مواليد ذي قار عام 1977 وهو دكتور اخصائي ووخبرة في ادارة المؤسسات الصحية.. والتربية مازن سمير علي محسن الحكيم مواليد الديوانية عام 1978 اكاديمي جامعي متخصص بتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي.. وللثقافة واثق سالم الهاشمي مواليد بغداد 1959 وهو رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية.. وللتعليم العالي والبحث العلمي مزاحم قاسم الخياط مواليد نينوى 1953 وهو طبيب ورئيس جامعة نينوى.. وللهجرة والمهجرين باسم جميل جرجس يزدية مواليد نينوى 1942 وهو وله خبرة 50 عاما في مجال الصناعة والقطاع الخاص.

وشملت تشكيلة علاوي كذلك قصي عبد المحسن عبد الله مواليد ذي قار عام 1956 وهو مهندس كيمياوي ولواء متقاعد وخدم لمدة 34 سنة بصفة ضابط في وزارة الداخلية.. وحسين احمد الجلبي للنفط من مواليد بغداد 1946 وهو مهندس وخبير نفط وخبير في الشركات العالمية لمدة 50 عاما.. ورياض كاظم الخزرجي وزيرا للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وهو من مواليد بغداد عام 1970 وهو دكتوراه في الهندسة وخبير في مجال ادارة مشاريع البنية التحتية مع شركات عالمية.. وللخارجية جابر حبيب الحميداوي مواليد بغداد 1955 وهو سفير سابق وسفير الجامعة العربية في موسكو.. اضافة إلى احمد راجي مكي وزيرا للنقل بغداد 1957 مهندس وخبرة لمدة 30 عاما في القطاع الخاص.. وسندس عمر علي البيرقدار مواليد الموصل 1956 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي سفير وخبيرة في منظمات دولية.. ونظير عباس الانصاري لوزارة الموارد المالية مواليد بغداد وهو خبير في قطاع الموارد المالية.

5 وزارات شاغرة

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ولم تتضمن التشكيلة الحكومية مرشحين لوزارات الداخلية والتجارة والمالية والعدل وشؤون الاقليم والوزارات الثلاث الاخيرة ماتزال ضمن مفاوضات علاوي مع القيادات الكردية.

وفي وقت سابق اليوم اكد علاوي تقديمه إلى البرلمان غدا ما وصفها بأول حكومة من مرشحين أكفاء ونزيهين ستطوي صفحة المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها ""الخليج 365"" إنه "غدا بمشية الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته.غداً موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. غدا سويا شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر وقوي وأبي".

وكان قد تم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الاول من الشهر الحالي اثر ترشيحه من الكتلتين البرلمانيتين الاكبر وهما سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري واللتين تمثلان اقرب القوى العراقية لإيران.

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا شرط توفر النصاب القانوني للانعقاد.