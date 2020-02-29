العراق: غلق المراقد الدينية وحظر دخول الأجانب والسفر لإيران

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أسامة مهدي: فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن تسجيل اربع اصابات بفيروس كورونا في كركوك لقادمين من إيران، فقد قررت السلطات منع دخول الاجانب وحظر السفر الى إيران واغلاق المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وسط دعوات لوقف الدراسة في عموم البلاد حتى اشعار آخر.

واليوم، إعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل اربع اصابات بفيروس كورونا في مدينة كركوك الشمالية لقادمين من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان تابعته ""الخليج 365"" أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي فظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ جميع الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين.

وقررت الحكومة المحلية لمحافظة كركوك تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات حتى إشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يوما.

كما أعلنت الحكومة المحلية في مدينة السليمانية الشمالية عن تعطيل الدراسة لمدة شهر واحد بسبب فيروس كورونا.

فيديو دخول آلاف العراقيين الى ساحة التحرير وسط بغداد اليوم:

دعوة الى تعطيل الدراسة في عموم العراق حتى إشعار آخر

ومن جانبها، دعت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان الثلاثاء الى تعطيل الدراسة في عموم البلاد حتى إشعار آخر.

وطالب عضو المفوضية علي البياتي في بيان تابعته ""الخليج 365"" بتعطيل المدارس والجامعات بشكل كلي في العراق للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وشدد على انه من الضروري الآن تعطيل جميع المدارس والجامعات في عموم العراق الى إشعار آخر حفاظًا على صحة المواطنين.

فحص عراقي قادم من إيران

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا في النجف والمصاب إيراني يدرس في الحوزة الشيعية في المدينة.

حظر دخول الاجانب وسفر العراقيين لإيران

كما أعلنت السلطات الصحية في العراق الثلاثاء تعليمات بتشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ لمتابعة اجراءات الوقاية من المرض كما تم تمديد ايقاف دخول الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى إشعار آخر من الصين وإيران وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة والى إشعار آخر من تايلند وكوريا الجنوبية واليابان و ايطاليا وسنغافورة.

واستثنت السلطات من هذا القرار على أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من تلك الدول والاشخاص العاملين في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين منها من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية.

مليونيات عراقية تحت المطر اليوم

ودعت السلطات العراقيين كافة بعدم السفر الى تلك الدول ومراجعة وزارة الصحة للاطلاع على المستجدات واستنفار جميع موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل بحسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في مدينة النجف بعد ظهور اصابة بالمرض لطالب إيراني يدرس في الحوزة الشيعية بالمدينة لمدة عشرة ايام ومنع التجمعات في جميع انحاء المحافظة وعدم السفر منها واليها الا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات العراقية الا في حالات الضرورة القصوى، كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم البلاد.

إنتاج 30 الف كمامة يومياً

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية اليوم مباشرتها بإنتاج الكمامات في مصنع الألبسة الجاهزة في مدينة الموصل بطاقة 30 ألف كمامة يومياً.

وقالت إن "المصنع شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا باعتبار أن هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس.

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تعطيل المدارس ومنع التجمعات في النجف

وقررت الحكومة المحلية في محافظة النجف تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة 10 ايام على خلفية تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة. كما منعت التجمعات في جميع ارجاء النجف وعدم السفر من والى المحافظة.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل أول حالة مؤكدة.

وقررت معاقبة ومحاسبة المتاجرين بالمستلزمات الطبية اللازمة لحماية المواطنين من هذا المرض وايقاف العمليات الباردة لمدة شهر واحد لتقليل المرضى الراقدين حاليا في المستشفيات تحسبا لاي حالات دخول لاعداد كبيرة من المرضى.

بغداد توضح أسباب استمرار الرحلات الجوية لإيران

واليوم أوضحت وزارة النقل العراقية سبب استمرار هبوط الطائرات القادمة من إيران في مطارات العراق رغم قرار منع الوافدين الإيرانيين من الدخول بسبب تفشي فيروس كورونا في بلدهم.

فحص عراقي قادم من إيران

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل سالم موسى في تصريح لوكالة بغداد اليوم إن الطائرات العراقية تغادر العراق فارغة لإعادة الدبلوماسيين العراقيين والمقيمين ومن كانوا في إيران سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة.

واكد عدم السماح بدخول العراق الا من يحمل الجنسية العراقية وبعد فحصه ومتابعته يسمح له بالدخول.

الصدر على خط كورونا والإيراني المصاب بالنجف يوجه رسالة للعراقيين

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم إلى عدم الخروج في تظاهرات كان قد دعا إليها سابقاً.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر "قد دعوات لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم انهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

لكن مئات الآلاف من العراقيين في العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب خرجوا في تظاهرات مليونية اليوم رغم الامطار في الذكرى التاسعة لانطلاق الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في 25 فبراير عام 2011 للمرة الاولى بعد التغيير في 2003 مطالبة بالحقوق الشعبية و تأكيدا على رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل حكومة محاصصة حزبية وطائفية.

ومن جهته، وجه طالب العلوم الدينية الإيراني في محافظة النجف والذي تم تشخيص اصابته بفيروس كورونا سهيل الاميري رسالة إلى الشعب العراقي بعد تشخيص حالته من قبل الكادر الطبي بمستشفى الحكيم.

رسالة الايراني المصاب بفيروس كورونا في النجف الى العراقيين

وقال الاميري الذي غادر النجف اليوم في منشور على صفحته بفيسبوك "نحمد الله على كل حال في مرضنا وفي صحتنا هو الذي برحمته يخلقنا ويعطي صحة ويأخذها كما هو الحكيم".

واضاف "انا الذي مصاب بمرض الكورونا والشفاء و الصحة و الحياة و الموت بيد الله.. اتمنى للشعب العراقي و انا من ضمنهم( لأني هاجرت مدينتي طهران متوجها للنجف الاشرف لطلب العلم و خدمة الحسين عليه السلام و ما كانت عندي نية الرجوع و اخترت العراق بلدي والنجف مدينتي والشعب العراقي شعبي) أن يكونوا سالمين من كل البلايا".

وزاد قائلا "لم اخف على نفسي بقدر خوفي على الشعب العراقي.. "اللهم احفظ العراق و اهله والشعب العراقي وعلماءنا و طلبة العلوم الدينية بالأخص سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني".

يشار الى ان ملايين الإيرانيين يزورون الأماكن الشيعية المقدسة في العراق في كل عام وهي سياحة دينية توفر دخلاً كبيراً لهذا البلد. وقد منعت السلطات العراقية في أوائل الشهر الحالي دخول الصينيين العاملين في شركات النفط الى العراق خوفًا من انتشار الفيروس.