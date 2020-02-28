الحلبوسي يعلن تاجيل جلسة الغد الى يوم الاحد المقبل

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، عن تاجيل جلسة الغد الى يوم الاحد المقبل. وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الموافقة على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020". واضاف ان "موعد عقد الجلسة سيكون الساعة الواحدة ظهرا".

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