نائب ينشر فيديو عطل جهازي الكاميرا الحرارية بمطار بغداد

نشر النائب جواد الموسوي، الجمعة، فيديو عطل جهازي الكاميرا الحرارية بمطار بغداد. وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى خلية الازمة الفاشلة المشكله بأمر رئاسة الوزراء، هل تعلمون ان جهازي الكاميرا الحرارية المنصوبة في مطار بغداد الدولي احدها عاطل والثاني قراءته خاطئة، وهل تعلمون ان ضباط الجوازات لا يلبسون الكمامات ولا يزودون بها، وهل تعلمون ان اغلب الوافدين لا يفحصون ولا يتخذ بحقهم الحجر الطبي لقلة الكوادر الطبية وعطل الاجهزة ، وهل تعلمون ان الحالة الموجبة المكتشفة لكرونا فايرس في بغداد دخلت عبر مطار بغداد". ودعا الموسوي "رئيس الوزراء الى ان يجري تحقيق بالموضوع ويعاقب المقصرين".



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