العراق يحصد ذهبية وفضية في غرب اسيا لرفع الاثقال

رياضة 2020-02-28 | 15:31 المصدر: 815 مشاهدة Advertisements حصد المنتخب الوطني للعبة رفع الاثقال، على ميداليتين ذهبية وأخرى فضية في بطولة غرب اسيا وتوج صفاء راشد اولا في البطولة فيما جاء البطل احمد فاروق بالمركز الثاني في وزنه. يذكر ان بطولة غرب اسيا التي تقام حاليا في الامارات وهي واحدة من البطولات المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

المحرر: محمد خليل

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