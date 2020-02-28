العراق يحصد ذهبية وفضية في غرب اسيا لرفع الاثقال

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2020-02-28 | 15:31
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وتوج صفاء راشد اولا في البطولة فيما جاء البطل احمد فاروق بالمركز الثاني في وزنه.
يذكر ان بطولة غرب اسيا التي تقام حاليا في الامارات وهي واحدة من البطولات المؤهلة لاولمبياد طوكيو.
المحرر: محمد خليل
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