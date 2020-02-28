تعرف على مواجهات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

سُحبت مُنذ قليل، مراسم قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2019/2020؛ في مدينة زيورخ السويسرية.

وشهد دور الـ32، مفاجأة مدوية بإقصاء فريق أياكس أمستردام الهولندي، على يد خيتافي الإسباني، حيث تأهل الأخير بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، رغم الفوز ذهابًا بهدفين لهدف، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض خسارة الذهاب.

كما ودع فريق آرسنال الإنجليزي البطولة، على يد أولمبياكوس اليوناني، بعد هزيمة الجانرز بهدفين لهدف على ملعب "الإمارات".

وأسفرت القرعة، عن مواجهة سهلة لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سيواجه فريق لاسك لينز النمساوي.

واصطدم فريق إشبيلية الإسباني، بنظيره اي سي روما الإيطالي، كما أوقعت القرعة خيتافي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وحتى الآن لم يتحدد هوية الفريق الذي سيواجه فريق بازل، حيث ينتظر الفريق السويسري، الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي.

ولم يُحدد موعد مباراة الإياب بين فرانكفورت وسالزبورج بسبب توقعات بوجود إعصار في المدينة النمساوية التي ستحتضن اللقاء.

وتقام مباريات الذهاب في هذا الدور يوم الخميس 12 اذار المُقبل، على أنّ تقام لقاءات العودة يوم 19 من الشهر ذاته.

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ويُقام نهائي الدوري الأوروبي هذا العام، سيقام يوم الأربعاء 27 ايار المُقبل، على ملعب "إنيرجا دانسك"، في مدينة دانسك البولندية.

وإليكم نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

- باشاك شهير × كوبنهاجن.

- أولمبياكوس × وولفرهامبتون.

- رينجرز × باير ليفركوزن.

- فولفسبورج × شاختار دونستيك.

- إنتر ميلان × خيتافي.

- إشبيلية × اي سي روما.

- الفائز من مباراة إينتراخت فرانكفورت أو ريد بول سالزبورج × بازل.

- لاسك لينز × مانشستر يونايتد.