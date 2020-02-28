مقتل واصابة اربعة باطلاق نار اثناء تشييع شيخ عشيرة في ذي قار

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن اربعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح باطلاق نار اثناء تشييع شيخ عشيرة في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون باطلاق نار عرضي خلال تشييع شيخ عشائر آل حميد وزوجته اللذين قتلا طعنا بالسكين داخل منزلهما في ذي قار".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
وكان مصدر امني في محافظة ذي قار أفاد بوقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل شيخ عشائر آل حميد عبد الصاحب وزوجته طعنا بالسكاكين في منزلهما شمالي المحافظة.
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