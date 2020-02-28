بالصور.. البدء بتأهيل بحيرة الرزازة

اعلنت محافظة كربلاء، الجمعة، عن البدء بتأهيل بحيرة الرزازة في المحافظة. وقال المحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم بدء العمل بتأهيل بحيرة الرزازة، حيث باشرت الملاكات الهندسية والفنية للدوائر واساتذة الجامعات بأعمال اجراء المسوحات وفتح الشوارع لبحيرة الرزازة". واضاف ان "ذلك جاء تمهيدا لتطويرها لتكون منطقة سياحية تليق بأهالي كربلاء وزوارها". Advertisements



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