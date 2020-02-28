مدير صحة كركوك يعلن الاشتباه بثلاثة أشخاص بإصابتهم بـ' فيروس كورونا'

ونقلت صحيفة "الصباح" عن ولي قوله، إنه "تم الاشتباه بثلاثة أشخاص وحجرهم في الردهة الوبائية مع عدد من الملامسين للمصاب الخامس بفيروس كورونا".

يشار الى أن محافظة كركوك شهدت في أوقات سابقة، تسجيل خمسة حالات اصابة مؤكدة ب‍فيروس كورونا لعائلة.

