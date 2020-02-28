نائب: نرفض تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة

اعرب النائب مثنى السامرائي، الجمعة، عن رفضه تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة. وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نرفض مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام ٢٠٢٠ بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة"، معتبرا ذلك "مخالفاً للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين". واضاف ان "من يريد حلولاً للعجز الذي تواجهه الموازنة عليه التفكير بتنمية الإيرادات لا أن يقتطع من أرزاق الناس".



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