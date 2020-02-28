بالفيديو.. حقيقة اصابة النائب حسن فدعم بفايروس كورونا

نفيا النائبان يوسف الكلابي وحسن فدعم، اليوم الجمعة، اصابة الأخير بفايروس كورونا بعد عودته من ايران. وبث النائبان مقطع فيديو عن الموضوع تنشره لكم الخليج 365 في أدناه:

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