خبير بيولوجي روسي: كورونا سلاح جرثومي امريكي يستهدف دولا بعينها

وقال نيكولين خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة "روسيا اليوم"، وتابعته الخليج 365، إن هناك اسواقا في جميع مدن الصين يبيعون فيها الحيوانات البرية ويأكلونها منذ الاف السنين، ولم ينتقل اي مرض للانسان خلال هذه الفترة، موضحا أنه خلال العشرين سنة الاخيرة شهدت الصين انتشار رابع فايروس منذ هذا النوع ولا اعتقد انها مصادفة، بل اعتقد انها خطة.واضاف، أن هناك 25 مختبرا بايلوجيا امريكيا تعمل حول حدود الصين، مبينا أن من بين تلك الدول كازخستان ولاوس وفيتنام وتايوان وكورويا الجنوبية والفلبين وبلدان اخرى تحوي على تلك المختبرات البايلوجية الامريكية، التي انشأت وفق اتفاقات دولية.

واعتبر الخبير الروسي، أن انتشار الفيروس في الصين وانتقاله مباشرة الى ايران ليست صدفة، مشددا على أن الفريوس مختار جدا ليصل الى البلدان التي تعتبر خصوما للولايات المتحدة كالصين وايران وبعض بلدان الاتحاد الاوروبي كايطاليا.



وتابع قائلا ، أن كل ذلك ليس مصادفة انما خطة اعدتها النخب العالمية، موضحا أن هذه الخطة ليست موقف واشطن الرسمي او حتى بريطانيا وانما شركات عالمية كبرى.

وعزا الخبير الروسي، عدم انتشار الفيروس في روسيا الى التقاليد والتدابير الروسية والاجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة والتي لم تسمح حتى الان بتفشي الوباء.