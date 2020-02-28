خبير بيولوجي روسي: كورونا سلاح جرثومي امريكي يستهدف دولا بعينها

كشف الخبير البيولوجي الروسي، العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالسلاح البيولوجي والكيماوي ايغور نيكولين، عن وجود 25 مختبرا أمريكيا سريا لإنتاج الاسلحة الجرثومية تحيط بالصين، مؤكدا أن فيروس كورونا "سلاح جرثومي امريكي" يستهدف دولا بعينها.
واضاف، أن هناك 25 مختبرا بايلوجيا امريكيا تعمل حول حدود الصين، مبينا أن من بين تلك الدول كازخستان ولاوس وفيتنام وتايوان وكورويا الجنوبية والفلبين وبلدان اخرى تحوي على تلك المختبرات البايلوجية الامريكية، التي انشأت وفق اتفاقات دولية.
واعتبر الخبير الروسي، أن انتشار الفيروس في الصين وانتقاله مباشرة الى ايران ليست صدفة، مشددا على أن الفريوس مختار جدا ليصل الى البلدان التي تعتبر خصوما للولايات المتحدة كالصين وايران وبعض بلدان الاتحاد الاوروبي كايطاليا.
وتابع قائلا ، أن كل ذلك ليس مصادفة انما خطة اعدتها النخب العالمية، موضحا أن هذه الخطة ليست موقف واشطن الرسمي او حتى بريطانيا وانما شركات عالمية كبرى.
وعزا الخبير الروسي، عدم انتشار الفيروس في روسيا الى التقاليد والتدابير الروسية والاجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة والتي لم تسمح حتى الان بتفشي الوباء.
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