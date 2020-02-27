اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحالتين المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا ثبت بالتحليل المختبري عدم إصابتهما بالفايروس". يذكر ان دائرة صحة النجف اجرت في وقت سابق فحوصات لحالتي اشتباه جديدتين بفايروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تعلن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.